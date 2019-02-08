39 عامًا على رحيل جواهرجى الكلمة مرسي جميل عزيز

كتب - أمجد مصباح:

يمر اليوم 39 عامًا على رحيل جواهرجى الكلمة وشاعر الألف أغنية مرسى جميل عزيز، يعتبر من أبرز شعراء العامية فى القرن العشرين.

كلمات الشاعر الراحل كانت تدغدغ القلوب وكانت بحق تمثل عصر الرومانسية والطرب الحقيقى وكلماته ما زالت خالدة فى وجدان الملايين عبر العصور.

كتب لكوكب الشرق أم كلثوم ثلاث أغنيات من أروع ما غنت «سيرة الحب» و«فات الميعاد» و«ألف ليلة وليلة».

وحدث ولا حرج عن إبداعاته للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ فى العديد من الأغنيات، نذكر منها «الليالى» و«حبك نار» و«أبوعيون جريئة» و«بتلومونى ليه»

و«فى يوم فى شهر فى سنة» و«ليه تشغل بالك» و«الحلوة» و«ذات ليلة» و«أعز الناس» و«يا خلى القلب».

ولم يمهل القدر عبدالحليم ليغنى «من غير ليه» التى ظهرت للنور بصوت موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب 1989.

ومن كلماته غنت نجاة الصغيرة «أما براوة» و«أنا بستناك» و«حبيبى لولا السهر» و«ع البر التانى».

وغنت شادية من كلماته «يا نور عينيه» و«يا قلبى سيبك» و«على عش الحب».

ومن كلماته غنت وردة «لولا الملامة» ورائعة «أكدب عليك»

التى غنتها يوم 10 مارس 1983 بعد ثلاث سنوات من رحيله وحققت نجاحًا أسطوريًّا.

وغنت فايزة أحمد من كلماته «حيران» و«أنا قلبى إليك ميال».

وغنت عفاف راضى من كلماته «يهديك يرضيك» و«جرحتنى عيونه السودة» و«شبيك لبيك».

ولا ننسى إبداعاته لمحرم فؤاد «سلامات يا حبايب» و«يا غزال إسكندرانى» و«ندم» و«النبى لنكيد العزال».

كل هذه الأغنيات على سبيل المثال وليس الحصر.. مرسى جميل عزيز ترك بصمة كبيرة فى عالم الغناء الرومانسى الرقيق، جمع بين السهل الممتنع والمعنى العميق حينما تسمع لأغانى «سيرة الحب» و«أعز الناس» و«بتلومونى ليه» و«ألف ليلة وليلة» تشعر بالحسرة على حال الشعر الغنائى، ويبقى مرسى جميل عزيز علامة مضيئة فى تاريخ الشعر الغنائى مهما مرت السنوات.