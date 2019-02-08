فنانون أمريكان يزورون الأكاديمية المصرية في روما

كتب - محمد ظريف: فى إطار تعاون الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة د. جيهان زكى مع نظيراتها الأجنبية بالعاصمة الإيطالية روما. استقبلت الأكاديمية طلاب البعثة الفنية التابعة للأكاديمية الأمريكية للفنون بروما بصحبة أساتذتهم وذلك للتعرف على أنشطة وفعاليات الأكاديمية المصرية للفنون إلى جانب زيارة متحفية لمتحف مستنسخات توت عنخ آمون واللغز المفقود وكذا مشاهدة معرض الفوتوغرافيا النادرة على أنشطة وفعاليات الأكاديمية المصرية للفنون إلى جانب زيارة متحفية لمتحف مستنسخات توت عنخ آمون واللغز المفقود وكذا مشاهدة معرض الفوتوغرافيا النادرةللمصور الإيطالى أنطونيو بياتو ومعرض مآذن وأجراس. هذا وتنظم الأكاديمية أيضًا مطلع الأسبوع المقبل حلقة نقاشية للدكتورة الإيطالية باولا كاسكونى أستاذة تاريخ الفن تحت عنوان «مريم فى القرآن» وتأملات حول الصور الجمالية واللمحات الإبداعية فى قصة السيدة العذراء بعيون إيطالية.

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