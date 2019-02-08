شاهدوا جينيفير لوبيز تتعرض لموقف محرج على الهواء.. ورد فعلها صادم!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 فبراير 2019 08:31 مساءً -

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للنجمة العالمية جينيفر لوبيز خلال مشاركتها ضمن تحكيم البرنامج الأميركي الشهير American Idol، ويظهر تعرضها لموقف محرج أمام أفراد لجنة التحكيم.

وفي التفاصيل، يظهر في المقطع أحد المتسابقين الذي طلب من جي لو أن تعطيه قبلة على خدوده بمناسبة يوم ميلاده، وذلك بعد أن كانت وافثت على موهبته للانتقال الى المرحلة التالية من المسابقة.

ويظهر في المقطع ايضا رد فعل النجمة المميزة التي راحت تنظر اليه لثوان ثم وقفت واعطته قبلة على خده الأيمن.

حقق المقطع نسبة مشاهدة عالية ونال اعجاب الآلاف من جمهورها ومتابعيها الذين عبروا عن حبهم الكبير لها ولتلقائيتها وعفويتها في التصرف مع المعجبين.