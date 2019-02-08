شكرا لقرائتكم خبر عن الاربعاء .."القومى للسينما المصرية "يعرض فيلم لامؤاخذة مجانا والان مع التفاصيل

يواصل مركز الثقافة السينمائية المصرى التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة د. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس المركز القومي للسينما، بإشراف الناقد والسيناريست مجدى الشحري مدير المركز نشاطه بعرض الفيلم الروائي "لامؤاخذة" في السادسة من مساء الأربعاء المقبل مجانا للجمهور.

الفيلم يشارك في بطولته كل من كندة علوش، هاني عادل، بيومي فؤاد، وإخراج عمرو سلامة.

يذكر أن الفيلم قد سبق له ونال جائزة المهرجان القومي للسينما المصرية عن أحسن سيناريو وإخراج