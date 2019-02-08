كيم كارداشيان: أعاني من مرض مزمن لا علاج له!

متابعة الخليج 365: تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان لسخرية كبيرة من قبل القيمين على حساب صحيفة “دايلي مايل” على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عيوب في بشرتها. وجاء ذلك في تعليق نشره أخيراً القيمون على حساب الصحيفة “تويتر”، على صورة لكارداشيان تظهر البثور على وجهها.

وتحت عنوان “يوم البشرة السيئ”، كتب: “كيم كرداشيان، أيقونة “المكياج”، تعاني من يوم سيئ على مستوى بشرتها وعلى هامش منتدى “ماستر كلاس بيوتي سيمينار”.

وعلى إثر ذلك سارعت النجمة إلى الردّ عبر حسابها على الموقع نفسه. وكتبت: “إنها الصدفية تغطي كل وجهي”. ويشار إلى أن النجمة طلبت من معجبيها في وقت سابق مساعدتها على العثور على دواء للمرض.

ويذكر أن الصدفية، بحسب موقع “مايو كلينيك”، هو مرض جلدي ينتج عن تسارع نمو خلايا الجلد، ما يؤدي إلى تراكمها على سطحه. ولهذا تظهر القشور والبقع الحمراء المسببة للحكاك والألم.

ويصنف هذا المرض بحسب الموقع في خانة الأمراض المزمنة. ولا يتوفر أي علاج له، لكن يمكن السيطرة على أعراضه من خلال أخذ بعض الإجراءات مثل الترطيب والحد من الشعور بالتوتر والامتناع عن التدخين.