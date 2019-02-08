بيرين سآت كما لم تروها من قبل – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: ظهرت النجمة التركية بيرين سآت في فيديو جديد نشرته عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”. وبدت كما لم تطلّ من قبل، إذ أنها ظهرت بشعر مجعّد، على عكس إطلالاتها في الأعمال الدرامية والإطلالات التلفزيونية.

ونالت هذه الإطلالة لها، بشعرها الطبيعي، إعجاب عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وجمهورها الذين اعتبروا أن الممثلة التركية الشهيرة عربياً بـ “فاطمة” و”سمر”، لم تفقد جمالها أبداً بهذه الإطلالة.