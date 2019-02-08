متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد أيام فقط على عيد ميلاده، تلقى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو خبر تجدد معاناة والدته دولوريس أفييرو، 64 عاماً، مع مرض سرطان الثدي الذي اكتشفته قبل 12 سنة.
وكشفت الوالدة في مقابلة مع قناة برتغالية عن مشاكلها الصحية قبل الرحلة إلى إيطاليا من أجل الاحتفال بعيد ميلاد ابنها الخامس والثلاثين.
وصرحت أفيرو بأنها أجرت عملية جراحية على مستوى ثدي ثانٍ، كما أنها تخضع للعلاج الإشعاعي وقالت إنها تصارع الآن من أجل الحياة.
ولم تكشف والدة رونالدو عن توقيت إخضاعها للعملية الجراحية، وقالت إنها لا تعلم ماذا سيحصل بعد الجراحة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر السرطان يُلاحق والدة رونالدو بعد أيام من عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.