السرطان يُلاحق والدة رونالدو بعد أيام من عيد ميلاده

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد أيام فقط على عيد ميلاده، تلقى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو خبر تجدد معاناة والدته دولوريس أفييرو، 64 عاماً، مع مرض سرطان الثدي الذي اكتشفته قبل 12 سنة.

وكشفت الوالدة في مقابلة مع قناة برتغالية عن مشاكلها الصحية قبل الرحلة إلى إيطاليا من أجل الاحتفال بعيد ميلاد ابنها الخامس والثلاثين.

وصرحت أفيرو بأنها أجرت عملية جراحية على مستوى ثدي ثانٍ، كما أنها تخضع للعلاج الإشعاعي وقالت إنها تصارع الآن من أجل الحياة.

ولم تكشف والدة رونالدو عن توقيت إخضاعها للعملية الجراحية، وقالت إنها لا تعلم ماذا سيحصل بعد الجراحة الثانية.