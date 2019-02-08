متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد فترة تشويق دامت لعدّة أيام، أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي رسميًا عن مفاجأتها للجمهور.
وكشفت هيفاء عن استعدادها لإطلاق ماركة أزياء خاصة بها باسم Beau Voyou ابتداءً من يوم 11 شباط/فبراير الجاري.
ونشرت هيفاء وهبي صورة لشعار الماركة التجارية الخاصة بها وكتبت في تعليقها عليها: “نحن هنا… يسعدني أن أقدم لكم Beau Voyou، ولادة فكرتي، علامتي التجارية. سأقوم بإطلاق الدفعة الأولى من خط الملابس الخاص بي، عالم الحرية، الحب والتسامح …تابعونا! لا استطيع الانتظار!”.
الخبر أفرح عشاق هيفاء وهبي في مختلف البلدان العربية ودول الإغتراب حيث انهالت عليها التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها التوفيق بهذه الخطوة الإستثنائية في مسيرتها الفنية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تعلن رسميًا عن مفاجأتها: “خط أزياء خاص بي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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