كارول سماحة تصدح بصوتها واحساسها في دار الأوبرا الأوكرانيا

متابعة بتجــــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح دار الأوبرا في أوكرانيا National Opera House Of Ukraine وذلك بدعوة رسمية من إدارة Lebanese Cultural Center مساء الخميس 7 شباط/فبراير الجاري.

افتتحت كارول سماحة الحفل بأغنية “حدودي السما” وقدّمت بعدها باقة من أجمل أغنياتها ومنها “غالي عليي”، “إنسى همومك”، “يا رب”، “واحشاني بلادي”، “اطلع فيي هيك” و”بصباح الألف التالت” بالإضافة إلى أغنية Je T’aime الشهير وأغنية My Heart Will Go On للفنانة العالمية سيلين ديون، وذلك بمشاركة الأوركسترا السيمفونية بقيادة المايسترو Volodymyr Sirenko.

واللافت في هذا الحفل أنه إلى جانب محبي كارول من الجاليات العربية الذين كانوا بين الحضور، تواجد أيضًا جمهور عرض من الأوكرانيين الذين لا يفقهون اللغة العربية، حتى أنهم تخطوا نصف عدد الساهرين فتفاعلوا جميعًا معها بشكل لافت خاصةً أن شاشات ضخمة وضعت في الصالة وتمت من خلالها ترجمة الكلمات إلى الأوكرانية.

الحفل حضره عدد من الشخصيات السياسية، الإجتماعية والفنية البارزة من أوكرانيا ولبنان واعتبره المنظمون من أضخم وأجمل حفلات الأوبرا الوطنية الأوكرانية على الإطلاق.

الجدير ذكره أن هذا الحفل قدّمته كارول سماحة بعد سلسلة الحفلات الكبيرة التي أحيتها خلال السنوات الأخيرة الماضية في أهم مسارح العالم ومنها في أمستردام، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وأستراليا.