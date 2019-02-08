حسين الجسمي يهمس للمحبة

Feb 08, 2019 أطلق النجم الاماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان “همس المحبة” عبر تطبيق “انغامي”. الاغنية من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، الحان حسين الجسمي وتوزيع زيد عادل. “همس المحبة’ هي اغنية رومانسية، ايقاعها هادئ، أداها الجسمي بصوته المليء بالاحساس. ويقول مطلع الاغنية “همس المحبة عند سيد المحابيب تهدي زوايا الحب انس ومسره همس معاه الوقت وقلوبنا تطيب باحساسنا انحلق حوالي المجرة ريف العذارى فيه نفحة من الطيب يدمن عليه الصب لي شم مره ومنادم الاحباب ما داخله عيب ساعة صفا والحاقد ايموت حرة. ” نذكر ان آخر اعمال “الجسمي” اغنية “ما نسيتك” التي تلاقي نجاحاً واحتلت المرتبة الاولى في المملكة العربية السعودية. لسماع الاغنية: اضغط هنا







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