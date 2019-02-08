بالرغم من صدمتها العاطفيّة.. ميغان ماركل تُؤكّد "هاري سيكون أفضل أب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشادتْ دوقةُ ساسكس ميغان ماركل بزوجها الأمير هاري في حفل جوائز صندوق إنديفور في قاعة دريبر بلندن، لتكريم الذين برعوا في الرياضات والمغامرات على الرغم من إصاباتهم ومرضهم.

وقالت ميغان لأحد الحضور إن الأمير هاري سيكون أفضل أب، وسط مزاعم بأنها تُعاني من "صدمة عاطفية" بسبب العداء مع والدها، توماس ماركل.

وأبهرَ دوق ودوقة ساسكس الضيوف على السجادة الحمراء الليلة الماضية أثناء احتفالهم بإنجازات الجنود المحاربين الجرحى والمصابين والمرضى الذين واجهوا تحديات ملحوظة.

وتأتي هذه المشاركة في أعقاب مقال نشرته مجلة "بيبول" هذا الأسبوع، تحدّث فيه خمسة أصدقاء مقرّبين من الدوقة الحامل عن "الصدمة العاطفية" التي عانتها نتيجة تعليقات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب والدها توماس ماركل.

وقدّم أحدهم تقريرًا عن كيفية قيام ميغان بكل ما في وسعها لدعم والدها، رغم أنه خانها بالتعاون مع مصوّر لتسريب صور الزفاف، وبعد الزواج، ورد أنها كتبت له رسالةً عاطفية - والتي أعطيت بشكل حرفي تقريبًا للمجلة - تطلب منه "التوقّف عن إيذائها من خلال وسائل الإعلام حتى تتمكّن من إصلاح علاقتهما".