خالد يوسف يغادر الي باريس فور القبض علي مني فاروق وشيما الحاج

غادر مساء أمس الخميس النائب خالد يوسف مطار القاهرة الدولي متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس. جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الممثلة منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح بعد تداول فيديو جنسي لهما كما رصدت الأجهزة الأمنية، مقاطع فيديو جنسية للمتهمين والتي انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحري تم التوصل أن الفتاتين ظهرتا في المقاطع، وتم القبض عليهن بتهمة ارتكاب فعل فاضح. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : الفنانة مني فاروق تبدأ تصوير دورها في مسليل " قيد عائلي" منى فاروق تتبرأ من فضيحة "الفيديو الإباحي" مع خالد يوسف

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