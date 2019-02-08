شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير ورغدة وإيمان أول الحاضرين افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل افتتاح الدورة الـ 67 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال والمقامة بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح الفنان جميل راتب تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائي، بعرض فيلم تسجيلي عن الدورات السابقة.

وتوافد عدد من نجوم الفن فى افتتاح المهرجان منهم، هشام سليم، رغدة، أحمد بدير، ايمان سركسيان، وفاروق الفيشاوى وإلهام شاهين وايمان البحر درويش وغيرهم من الفنانين.

وتضم لجنة التحكيم كلاً من النجوم صابرين ومصطفى شعبان وإلهام ساهين ومجدى كامل، والمخرج عادل أديب، والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، والموسيقار هشام نزيه ومدير التصوير محمد مختار

ومن المقرر أن يكرم المهرجان هذا العام، الفنان أحمد بدير بجائزة "الريادة السينمائية"، والمخرج يسري نصر الله بجائزة "فريد المزاوي"، وكرم النجار "جائزة الأب يوسف مظلوم"، والمخرج أحمد يحيي جائزة "المركز الخاصة"، كما سيتم تكريم الناقد طارق الشناوي، والموسيقار مودي الإمام، والمونتير حسين عفيفي، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، والمخرجة شويكار خليفة بجائزة "الإبداع الفني".

وأيضًا من المكرمين الفنانون رجاء الجداوي، وفاروق الفيشاوي، ورغدة، وإيمان سركسيان، وهشام سليم، وقررت اللجنة العليا للمهرجان منح جائزة أفضل ممثل في عمل درامي للفنان عمرو يوسف، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة الأردنية صبا مبارك عن مسلسلهما "طايع"، الذي عرض بالماراثون الرمضاني الماضي، كما ستكرم الفنانة الشابة مي الغيطي بجائزة "المركز التشجيعية".