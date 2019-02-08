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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفير اليابان يرتدى ملابس سوبر ماريو فى مهرجان "أنيميشن" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر الجامعة الأمريكية، اليوم الجمعة، مهرجان "إيجى كون" السنوى الذى يحضره آلاف الشباب، ويرتدون ملابس الشخصيات الكارتونية الشهيرة، بالإضافة إلى عرض أفلام الأنيميشن والكارتون اليابانية، بجانب مسابقات ترفيهية متنوعة.
ولأول مرة هذا العام حضر المهرجان سفير اليابان فى مصر، وارتدى ملابس شخصية من ألعاب الفيديو جيم وهى "سوبر ماريو"، الأمر الذى كان بمثابة مفاجأة كبيرة لكل الأطفال اليابانيين والحاضرين من جنسيات مختلفة.
وفى كلمته قال السفير اليابانى على هامش حضوره: "السلام عليكم، هل تعرفون هذه الشخصية؟، نعم صحيح، أنا أرتدى اليوم زى شخصية ماريو"، وأكمل حديثه: "يسعدنى اليوم حضور أكبر فعالية لمحبى الألعاب والأنيميشن فى مصر وشمال أفريقيا وهو مهرجان إيجى كون، كما أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم فى إقامة المهرجان".
يذكر أن سوبر ماريو هى سلسلة من ألعاب الفيديو من إنتاج شركة نينتندو اليابانية، ومن تصميم المصمم اليابانى شيغيرو مياموتو، وقدمت اليابان العديد من أفلام الكارتون المحببة للأطفال مثل "كابتن ماجد، جراندايزر، ناروتو، هالو كيتى ومازنجر"، وغيرها من أفلام الرسوم المتحركة.
سفير اليابان فى زى سوبر ماريو
سفير اليابان مع بعض الشباب المتنكر
سفير اليابان وعدد من الحاضرين
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