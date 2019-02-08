شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة يوم واحد.. أمير كرارة فى ميدان الرماية مع "كلبش3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أمير كرارة عدد من مشاهده فى مسلسل "كلبش3" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، بديكور تحسين الصحة فى منطقة ميدان الرماية، ويستمر التصوير لمدة يوم واحد وينتقل بعدها أمير لديكور أخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث العمل.

تصوير المسلسل بدأ منذ فترة، وذلك استعدادا لجاهزية الحلقات للعرض فى شهر رمضان المقبل، وكان أمير كرارة قد صور أول مشاهد العمل فى العاصمة اللبنانية بيروت منذ أكثر من شهر، حيث استغرق التصوير هناك أسبوعا كاملا وجمعته المشاهد بعدد من الفنانين اللبنانيين.

يذكر أن مسلسل "كلبش3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.