دينا فؤاد تهنئ أمينة على ألبوم "اللي راحو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
هنأت الفنانة دينا فؤاد المطربة الشعبية أمينة بمناسبة إصدار ألبومها الجديد "اللي راحو"، الذي طرحته أمس الخميس، على موقع "يويتويب".
ونشرت دينا البوستر الدعائي للألبوم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "مبروك حبيبتي وأختي أمينة علي الألبوم الجديد، حلو أوي ".
وتعاونت أمينة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء ومنهم محمد رحيم، هاني فاروق، محمد يحيي، ملاك عادل وغيرهم.
ويضم ألبوم " اللي راحو " 10 أغنيات منهم "سيدي، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانه، صاحبتي ".
يذكر أن أمينة طرحت كليب أغنية "عاش يا وحش" الشهر الماضي عبر حسابها الرسمي بموقع "يوتيوب"، التي لاقت نجاحا كبيرا من الجمهور، والأغنية من إخراج جميل جميل المغازي.
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