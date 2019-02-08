وفاة الممثل الإنجليزي ألبيرت فيني عن عمر يناهز الـ82



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

توفى الممثل الإنجليزي، ألبيرت فيني، عن عمر يناهز الـ82 بعد صراع لم يدم طويلا مع مرض سرطان الكلى، والذي يُعد من أهم الممثلين البريطانيين بفترة الستينات وله العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الناجحة طوال مسيرته الفنية.

وقال أحد المقربين من روبرت في تصريحات لموقع "the Guardian"، إن فيني توفي -أمس الخميس- بأحد المستشفيات في لندن، وكان معه لحظة وفاة زوجته وابنه سيمون.

وحرص عدد من نجوم وصناع السينما من حول العالم على تعزية الممثل العالمي، ونشرهم لعدد من التفاصيل الحياتية الخاصة بروبرت فيني وعلى عدد من المواقف التي جمعتهم به، كما قامت الصفحة الرسمية لأكاديمية الأفلام على نعي الممثل الراحل بنشرها تغريدة عبر حسابها على تويتر عبرت خلاله عن حزنها على فراق أحد أهم رواد السينما والمسرح في إنجلترا.