SBC تعلن عن موعد انطلاق برنامج داود الشريان الجديد وتوقيت بث الحلقات – فيديو

كشفت قناة (SBC) السعودية عن موعد انطلاق بث برنامج داود الشريان الجديد، مبينة أنه سيكون اعتباراً من الأحد 17 فبراير الحالي.

وعبر مقطع فيديو ترويجي للبرنامج ، أعلن حساب القناة على موقع “تويتر” اليوم أن البرنامج سيبث أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة الثامنة مساء.

وكانت القناة قد بدأت حملة ترويجية للبرنامج بلوحات إعلانية حملت في المرحلة الأولى عبارة “تبونا نسكت”، لتأتي المرحلة الثانية بعبارة “ماحنا بساكتين” .