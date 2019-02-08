كشفت قناة (SBC) السعودية عن موعد انطلاق بث برنامج داود الشريان الجديد، مبينة أنه سيكون اعتباراً من الأحد 17 فبراير الحالي.
وعبر مقطع فيديو ترويجي للبرنامج ، أعلن حساب القناة على موقع “تويتر” اليوم أن البرنامج سيبث أيام الأحد، والإثنين، والثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة الثامنة مساء.
وكانت القناة قد بدأت حملة ترويجية للبرنامج بلوحات إعلانية حملت في المرحلة الأولى عبارة “تبونا نسكت”، لتأتي المرحلة الثانية بعبارة “ماحنا بساكتين” .
كانت هذه تفاصيل خبر SBC تعلن عن موعد انطلاق برنامج داود الشريان الجديد وتوقيت بث الحلقات – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.