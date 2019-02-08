في أول ظهور نادر.. شاهد: ابنة الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل

استضاف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الاعلامية المصرية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة، الذي يذاع على قناة CBC، ميرهام الريس ابنة الفنانة الراحلة مديحة كامل؛ في ظهور إعلامي نادر، والتي تعمل في مجال تصميم الملابس.

وقالت ميرهام الريس أنها تحتفظ بملابس والدتها التي ارتدتها في أعمالها الفنية، وانها تحتفظ بهذه الملابس كذكرى منها، وأنها أخرجت العديد من ملابسها صدقة، وأكدت أن أول أعمالها كان فستان لوالدتها وتسلمت به جائزة، مؤكدةً أن والدتها أعجبت بالفستان بشكل كبير جدًا، موضحة إن والدتها كانت تحب ارتداء البنطلون الجينز والتي شيرت وكانت بسيطة في لبسها، ولا تضع الماكياج في الطبيعة.

وأضافت ميرهام إنها ارتدت الحجاب في عام 1991، وتحديداً بعد والدتها بثلاثة أشهر فقط، وهو عكس ما قاله البعض من أنها ارتدت الحجاب أولا ثم أقنعت والدتها به.