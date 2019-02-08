ابنة شقيق شادية: خاصمتني بسبب "الفريسكا".. وهذه كلمتها المحببة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة التشكيلية ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة الراحلة شادية، على تذكر عمتها في يوم ميلادها 8 فبراير، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

ونشرت ناهد صورتين واحدة لعمتها في سن الشباب، والثانية من طفولة ناهد التي ظهرت فيها وهي تضع رأسها على كتف شادية التي كانت بالنسبة لها الأم والسند، ويظهر أيضًا فيها شقيقها وتوأم روحها "طاهر".

وكتبت ناهد تعليقًا على الصورتين "كل سنة وانتي طيبة ياحبيبة قلبي، اليوم 8 فبراير عيد ميلادها، كانت زاهدة جدًا طول عمرها كانت كلمتها المحببة لنفسها وبتقولها دائما (اللهم أغننا بالافتقار إليك)، الواحد كان بيحتاس يجيب لها إيه فى عيد ميلادها وعيد الأم، هدية غالية مش هاتستعملها وهاتديها لحد".

وأضافت "كانت أجمل حاجة تحبها جدًا وردة تحطها في كوباية جنب السرير تصبح عليها كل يوم، أو عنقود فُل اللي كانت بتحبه جدًا والفريسكا كنت كل ما أسافر إسكندرية أو الساحل لازم أرجع لها بفريسكا، مرة نسيت خاصمتني، رحمة الله عليكي يا حبيبة".

يُذكر أن الفنانة شادية ولدت في مثل هذا اليوم 8 فبراير، ورحلت عن عالمنا في شهر نوفمبر عام 2017.