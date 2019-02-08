"Alita: Battle Angel" في مواجهة مع "Glass" على عرش شباك التذاكر الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستعد شركة 20th century fox بالتعاون مع المنتج والمخرج السينمائي جيمس كاميرون، لطرح فيلم الخيال العلمي والمغامرات "Alita: Battle Angel"، يوم الجمعة المقبلة وسط توقعات بإزاحة فيلم "Glass" من شباك التذاكر الأمريكي، بعد تربعه على عرش شباك التذاكر الأمريكي طيلة الثلاثة أسابيع الماضية، بإيرادات تخطت الـ90 مليون دولار، وأكثر من 100 مليون عالمياً، من ميزانية إنتاجية لم تتعد الـ20 مليون.

فيلم "Alita: Battle Angel" قصته مأخوذة من "المانجا اليابانية" لمؤلفه يوكيتو كيشيرو، حول امرأة سايبورج في رحلة لإكتشاف حقيقتها ومحاولتها لتغيير العالم، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم هوليوود، منهم ماهرشالا علي، كريستوف فالتز، جينيفر كونلي، روزا سلازار، وسيناريو جيسم كاميرون، وتم تصويره بالكامل بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية وبلغت ميزانية الفيلم الإنتاجية 200 مليون دولار.

وتسعى الشركة المنتجة إلى أن يكون جيمس كاميرون هو الوجه الدعائي لها بعدد من العروض الخاصة للفيلم حول العالم أو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كمحاولة لتحقيق نجاحاً تجارياً ضخماً نظراً لشعبية المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، وبالأخص بعد ظاهرته السينمائية "Avatar" عام 2009.

يُذكر أن جيمس كاميرون أعلن مؤخراً عن جاهزية الجزء الثاني لفيلم "Avatar" للعرض السينمائي بحلول عام 2020 ، على أن يتم طرح عدد من أجزاء السلسلة وصولاً للجزء الخامس والمقرر طرحه نهاية عام 2025 بمشاركة معظم طاقم عمل الجزء الأول، منهم سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، إلى جانب انضمام النجمة الأمريكية كيت وينسلت.