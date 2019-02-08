شيرين عبدالوهاب ملفتة للأنظار في الكويت

احيت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، يوم الخميس 7 شباط فبراير، حفلة ضخمة في الكويت مع الفنان عبدالله الرويشد ضمن مهرجان “فبراير الكويت 2019”.

وأطلت شيرين على الجمهور بفستان طويل مرصع بالاحجار الفضية، وبدت جميلة وملفتة للانظار كثيراً خاصة مع قصة شعرها القصيرة.

غنت شيرين الكثير من أغانيها القديمة والجديدة، كما غنت لأول مرة أغنية “تاج راسك”، حيث استمتع الجمهور الكويتي في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي، بأجواء جميلة ومميزة.

نشير أن النجمة شيرين عبدالوهاب اطلقت مؤخرًا فيديو كليب “حبة جنة” من البومها الجديد “نساي”. وظهر في الكليب زوجها الفنان حسام حبيب، وتخطت الأغنية حاجز الأربعة ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.