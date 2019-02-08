أمينة تطرح ألبومها الجديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت المطربة الشعبية أمينة أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "اللي راحوا" والذي يضم 10 أغنيات جديدة تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم محمد رحيم، ملاك عادل، وليد رياض، أحمد مرزوق، أشرف البرنس وأحمد عادل.

وطُرح الألبوم من خلال شركة مزيكا التي أتاحته عبر المتاجر الإلكترونية أيضاً، في وقت يتواصل فيه عرض فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عاش يا وحش" التي أطلقتها ضمن حملة الترويج للالبوم. علماً أنها ستصور أغنية ثانية منه، وستقوم بإحياء عدة حفلات خلال الأيام المقبلة.