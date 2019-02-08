الفنانة شهيرة تتراجع عن خلع الحجاب وتصدر بيانا رسميا

أصدرت الفنانة المصرية شهيرة بيانا رسميا عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، تحدثت فيه عما حد معها منذ خلعها للحجاب.

شهيرة بدأت كلامها عبر حسابها الخاص بتوجيه الشكر لكل من وقف بجوارها وساندها حتى بكلمة مدافعا عنها، ووجهت كلمات العرفان لكل جمهورها الذي أكد على حبه المستمر لها رغم ابتعادها عن التمثيل منذ سنوات طويلة.

الفنانة المعتزلة كررت كلامها عن الحجاب وقالت إنها مازالت محجبة رغم ما قيل عنها، وأن ما فعلته لا ينتقص من تدينها، وخاصة أن الحجاب ليس معناه غطاء الرأس فقط، كما يفهمه الكثيرين.

شهيرة ذكرت في حديثها اليوم الذي ظهرت فيه دون حجاب، وأكدت أنها ذهبت لحفل خيري مع صديقتها سهير رمزي، وكانت تعرف انه اجتماع نسائي فقط، وعندما التقطت الصور، وتم نشرها تعاملت معها بشكل عادي حتى فوجئت بهذا الكم من الهجوم والسباب.

الفنانة المصرية قالت إنها وإن كانت تتخفف في حجابها عما كانت تفعله من قبل فذلك من باب أنها أصبحت أكبر سنا، ولم تعد فتنة للشباب.

شهيرة اختتمت بيانها وقالت إنها قررت أن تعود لارتداء الحجاب ليس خوفا من الهجوم الذي تعرضت له، وللكن حتى لا تتحول إلى فتنة ويقلدها غيرها من الفتيات، وهي التي كانت دوما تدعو للحشمة.

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