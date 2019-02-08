أشعلت النجمة السورية أصالة نصري ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد ظهورها بحذاء تصميمه غريب، وكذلك محاولتها الحديث باللهجة الخليجية بشكل عفوي. فقد أطلت النجمة السورية في لقطات بالفيديو مقتطعة من حلقتها في برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي” مع الإعلامي هشام الهويش، والتي ستفتتح الموسم الثاني، حيث دفعها المذيع السعودي للحديث باللهجة الخليجية، فتجاوبت هي معه بعفوية وتلقائية وبدأت بالفعل في قول بعض الكلمات.

وأثارت أصالة دهشة جمهورها أيضاً بعد انتشار صورة لها برفقة الملحن مصطفى جاد زوج المطربة المصرية كارمن سليمان، حيث كانت ترتدي فستانًا مخملي باللون الأزرق الداكن، بينما لفت تصميم حذائها الغريب الأنظار بقوة.

الحذاء لم يكن مصنوعاً من الجلد كالمعتاد، وإنما كان من قماش لامع يشبه البلاستيك وكان مكشكشاً بشكل غريب من أعلى وبدا أنه غير مريح على الإطلاق، لتندلع التعليقات الساخرة من الجمهور رغم مرور بضعة أيام على ظهورها به.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أصالة تشعل الأجواء بكلماتها الخليجية وتصميم حذائها الغريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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