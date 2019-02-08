الثلاثاء القادم .. ميوجن باند يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي

يستعد فريق "ميوجن" لإحياء حفل غنائى بقيادة الفنان محمد إبراهيم في ساقية عبد المنعم الصاوى بقاعة الحكمة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن يقدموا بالحفل باقة متنوعة منأجمل أغاني الفريق التي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا منها "نفس عاجز، زعبوط، بورتريه، وغيرها"، بالإضافة لمجموعة من الأغنيات التي سيؤديها الفنان محمد إبراهيم بشكل جديد ومعاصر.
يذكر أن الفنان محمد إبراهيم قدم العديد من الحفلات الموسيقية التي يعتمد فيها علي المزج بين الموسيقى وأنواع مختلفة من الفنون مثل عرائس الماريونت والبانتو مايم والفن التشكيلى والشعر والمونولوج والأداءات الحركية والتمثيل وغيرها من الفنون، حيث يقدم موسيقى عصرية بطابع شرقى يخاطب الثقافة الحديثة ويتناسب مع أفكار الجمهور واحتياجاته.
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