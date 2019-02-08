شاهد.. سارة عبدالرحمن في فرنسا من أجل مهرجان كليرمونت للأفلام القصيرة

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كشفت الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن عن سبب سفرها لفرنسا، حيث نشرت صورة لبوستر الفيلم القصير "لما جات عشرة" الذي تقوم ببطولتة، والمشارك ضمن المسابقة الدولية لمهرجان كليرمونت فيرراند للأفلام
وعلقت سارة علي الصورة قائلة: "أخيرا اقدر اقول اني جيت فرنسا عشان احضر مهرجان كليرمونت فيرراند للأفلام
يذكر أن أخر أعمال سارة عبدالرحمن فيلم "ليل خارجي" بطولة كريم قاسم، شريف دسوقي، منى هلا، بسمة، عمرو عابد، أحمد مجدي، تأليف شريف الألفي، وإخراج أحمد عبدالله.
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