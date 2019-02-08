بالفيديو.. تعرّف على رسالة شيرين عبدالوهاب لجمهور حفلها بالكويت

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أحيت المطربة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس الخميس، بالكويت، ضمن مهرجان فبراير، قدمت فيه باقة من أجمل أغانيها لجمهور الكويت، التي حرصت على توجيه رسالة خاصة له من القلب تعبيرًا عن حبها لهم وتقديرًالحضورهم.
قالت شيرين خلال الحفل: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أنا سعيدة جدًا إني معاكوا النهارده.. وسعيدة جدًا إن أنا بغني قدام جمهور أنا عارفة إنه بيحبني وبيدعمني.. ألف شكر..
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شاهد.. حفل شيرين عبدالوهاب بمهرجان فبراير الكويت كاملًا.. 70 دقيقة تشعل الأجواء
جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب قدمت بالحفل باقة من أروع أغانيها التي تحمس لها جمهورها، وتنوعت بين القديم والحديث، منها: "بطمنك، كدا يا قلبي، ضعفي، بتحكي في إيه، أنا مش مبيناله، مشاعر، وغيرها".
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