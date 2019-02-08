شاهد.. حفل شيرين عبدالوهاب بمهرجان فبراير الكويت كاملًا.. 70 دقيقة تشعل الأجواء

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تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الذي أحيته، مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات مهرجان فبراير بالكويت، وحضره عدد ضخم من جمهورها ومحبيها الذين حرصوا علي التواجد في مكان الحفل قبل البدء بساعات.
قدمت شيرين بالحفل بصوتها الساحر باقة من أروع أغانيها التي تشعل حماس جمهورها والتي تنوعت بين القديم والحديث منها: "بطمنك، كدا يا قلبي، بتحكي في ايه، أنا مش مبيناله، مشاعر، وغيرها".
ظهرت شيرين خلال الحفل بفستان
يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت مؤخرًا فيديو كليب لأغنية "حبه جنة"، وقد ظهر برفقتها زوجها الفنان حسام حبيب، وحقق الكليب ردود أفعال إيجابية كثيرة.
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