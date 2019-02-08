شاهدوا قالب حفل زفاف هازال كايا بالألوان الأسود والأحمر والأزرق

كتب امير فتحي في الجمعة 8 فبراير 2019 03:55 مساءً -

تصدرت في اليومين الماضيين مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات من حفل زفاف الممثلة التركية ​هازال كايا​ المعروفة في العالم العربي بإسم “فريحة” وذلك على المخرج ​علي أتاي​.



ومؤخراً إنتشرت صور جديدة من الحفل كان اللافت بينهما صورة لقالب الحلوى الذي جاء بالألوان الأحمر والأزرق والأسود وبدت كايا برفقة زوجها وهما يقفان أمامه وظهرت هي بفستان أبيض آخر عن الذي ظهرت فيه في بداية الحفل.

ويشار إلى أن الحفل حضره عدد كبير من نجوم تركيا أبرزهم كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزر ونور فتّاح أوغلو وزوجها ومراد يلدريم وزوجته المغربية إيمان الباني وشاتاي أولسوي.