هل هرب خالد يوسف من مصر بعد القبض على منى فاروق وشيما الحاج؟

كتب امير فتحي في الجمعة 8 فبراير 2019 03:55 مساءً -

نفى خالد يوسف، المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب المصري، ما أشيع عن هروبه إلى فرنسا بعد القبض على الفنانتين منى فاروق، وشيماء الحاج، بتهم ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، على خلفية فيديو غير أخلاقي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يوسف عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” إنه لم يغادر البلاد إلى فرنسا، كما ادعى البعض، بعد القبض على الفنانتين، مؤكدًا أنه سافر مع أسرته إلى العاصمة الفرنسية باريس منذ أسبوع وقبل القبض عليهما.

وأضاف: “آخر أكاذيب الإعلام، في حملة تشويهي، إنني قد سافرت أمس هربًا، أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي، هذه آخر الأكاذيب، أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد”.

وكانت مواقع مصرية قد تناقلت خبر سفر خالد يوسف الى فرنسا رابطة الامر بقضية القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج.