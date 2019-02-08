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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان “هلا فبراير”، في الكويت، وسط حضور عدد كبير من جمهورها وبمرافقة زوجها ومدير أعمالها الفنان حسام حبيب.
وتألقت شيرين خلال الحفل بفستان من اللونين الأسود والفضي، من تصميم المصمم الإماراتي يوسف الجسمي، وقدمت باقة مميزة من افضل أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من جمهورها معها خلال الحفل خاصة أغاني ألبومها الأخير «نساي».
وكانت شيرين قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب أغنية «حبه جنة»، من ألبومها الأخير «نساي»، وهي من كلمات مدين، موسيقى أحمد إبراهيم، فيديو منتج منفذ، بدروم ريكورد، فيديو كليب: موشن ستوديوز.
شيرين قد صرحت من قبل أنها قامت بتصوير 3 كليبات في جزيرة بإيطاليا تشبه شرم الشيخ، وهي بلد جدة زوجها الفنان حسام حبيب، وقامت هناك بتصوير أغنية «نساي»، التي حققت نجاحا كبيرا.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب طرحت فيديو كليب أغنية “نساي” كدعاية للألبوم الذي يحمل نفس الأسم، وفي نهاية أكتوبر الماضي أصدرت الألبوم كاملا عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، وتتضمن 12 أغنية منهم “كدابين، لواني، طيبة وجدعة، تاج علي رأسك، ياريتها جت».
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب تتألق على مسرح «هلا فبراير» بالكويت.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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