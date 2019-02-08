مادوري ديكسيت تعلق على وقائع الاستغلال الجنسي في بوليوود

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أعربت النجمة الهندية مادوري ديكسيت عن صدمتها من الاتهامات بالاغتصاب والسلوك غير اللائق بحق أسماء كبيرة عملت معهم في السابق مثل الفنان الكبير الوك ناث والمخرج سوميك سين، لأنها لم تكن مطلعه على هذا الجانب من شخصياتهم.

الممثلة البالغة من العمر 51 عاما في مقابلة لوكالة الأنباء الهندية عندما سُئلت عن شعورها حيال توجيه الاتهامات للمثل الوك ناث الذي شاركها بطولة فيلمها الكبير aapke Hai kaun، في إطار حركة ال#MeToo، قالت: “انها كانت صادمه”.

كانت حركة “Me Too” قد نشرت نقاشًا حول موضوع التحرش الجنسي والإساءة في مجال صناعة وإنتاج السينما والموسيقى، وذات الحركة التي ضربت بوليوود في أغسطس من العام الماضي.

وبعد التفاعل الكبير للهاشتاج في الهند، تقدمت الكاتبة والمؤلفة الهندية فينتا ناندا ببلاغ يتهم ناث باغتصابها، ومزاعم ثلاث نساء ضد اتهمت المخرج سين، بسلوك غير لائق معهن.

وتستعد الممثلة حاليا لفيلم الكوميديا القادم، “Total Dhamaal”، وهو ليس العمل الوحيد لهان حيث تشترك في إنتاج كاران جوهر “kalank “، والذي يضم فارون داون، علياء بهارت، سانجاي دوت وسوناكشي سينها، اديتيا روي كابور.

في الأصل، كان من المفترض ان تمثل الفنانة الراحلة سرديفي الفيلم، قبل أن تتوفى في فبراير من العام الماضي، وذهب الدور في نهاية المطاف إلى مادري.