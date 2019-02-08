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رد الملحن مصطفى جاد، على مهاجمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على صورته مع المطربة أصالة، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب "جاد" في تدوينة عبر صفحتة قائلًا :"بجد اللي بيحصلعلى صورة أصاله معايا حاجه في منتهى السماجه و تقل الدم و قمة قلة الأدب.. لو كل واحد يخليه في نفسه و يشوف حاله
وكان سخر رواد السوشيال ميديا من الحزاء الذي ارتدته اصالة خلال صورتها مع الملحن مصطفى جاد مؤخرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سخرية الجمهور من حزائها: مصطفى جاد يرد على صورته مع أصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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