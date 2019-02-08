فن ومشاهير

بعد سخرية الجمهور من حزائها: مصطفى جاد يرد على صورته مع أصالة

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كتبت - إيمان محمد

رد الملحن مصطفى جاد، على مهاجمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على صورته مع المطربة أصالة، وذلك عبر حسابة الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب "جاد" في تدوينة عبر صفحتة قائلًا :"بجد اللي بيحصل

على صورة أصاله معايا حاجه في منتهى السماجه و تقل الدم و قمة قلة الأدب.. لو كل واحد يخليه في نفسه و يشوف حاله

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هنبقى أحسن و الله .. انت مالك هى لابسه ايه في رجلها حاجه سخيفه بجد.. أصاله نجمه كبيره و صديقه عزيزه جداً و ليها مني كل الإحترام".

وكان سخر رواد السوشيال ميديا من الحزاء الذي ارتدته اصالة خلال صورتها مع الملحن مصطفى جاد مؤخرًا.

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