شاهد.. عمرو سعد يتعرض لإصابة في مفصل الكتف.. تعرّف على السبب

كتبت - إيمان محمد أصيب الفنان عمرو سعد بمفصل الكتف أثناء تدريبة على بعض مشاهده ضمن أحداث فيلم "حملة فرعون"، للمخرج رؤوف عبدالعزيز. كان "سعد" أعلن عن الإصابة من خلال مقطع فيديو له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". فيديو له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق عمرو على الفيديو قائلًا: "الحمد لله على كل حال.. إصابة في مفصل الكتف أثناء التدريب على مشاهد عنيفة جدًا في حملة فرعون.. دعواتكم".

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