بسمة بوسيل تنشر أول صورة لوالدتها من مرحلة شبابها.. فهل تشبهها؟

كتب امير فتحي في الجمعة 8 فبراير 2019 09:55 صباحاً -

كشفت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء ​بسمة بوسيل​ عن أول صورة لوالدتها من مرحلة شبابها، وأرفقتها بمعايدة بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت بوسيل الصورة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “بعيداً عن الشبح اللي خلعتيني بيه كل سنة وأنت طيبة يا أغلى ما فحياتي، كل سنة وأنت سندي، كل سنة وأنت طيبة يا أمي، أحبك”.

وتفاعل متابعو بوسيل مع الصورة، حيث أجمع البعض أن هناك شبهاً كبيراً بين بوسيل ووالدتها.

وكانت بوسيل قد أثارت الجدل في الأونة الأخيرة بسبب تغيّر ملامحها، حيث ظهرت وكأنها خضعت لعمليات تجميلية جديدة خصوصاً في منطقة الشفاه والخدين.