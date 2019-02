شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام عالمية تستقبلها السينمات اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الكثير من عشاق السينما طرح الأفلام، وقليلا ما يطرح أكثر من فيلم في يوم واحد، ولكن تستعد دور العرض العالمية غدا لاستقبال 3 أفلام أمريكية مختلفة، وهى فيلم الأنيمشن The Lego Movie 2: The Second Part، وفيلم الكوميديا What Men Want، وفيلم الرعب The Prodigy.

فيلم الأنيمشن The Lego Movie 2: The Second Part، من بطولة أصوات مارجوت روبي، أليسون بري، كريس برات، جونا هيل، إليزابيث بانكس، ستيفاني بياتريس، تشاننغ تيتم، نيك أوفرمان.

ويدور بعد مرور خمس سنوات بعد أن تم تخريب كل شيء، ولكن يواجه المواطنون تهديدًا جديدًا كبيرًا وهو غزاة LEGO DUPLO® من الفضاء الخارجي، محطمين كل شيء بشكل أسرع مما يمكن أن يعيد أصحاب الأرض بناءه، ومن إخراج مايك ميتشل، وتريشا جام، ومن تأليف ميشيل مورجان، ودمينيك روسو.

ثانيا فيلم What Men Want وتدور قصتة حول إبعاد امرأة عن الوسط الكروى من قبل وكلاء الرياضة الذكور فى مهنتها، ولكنها وبالرغم من ذلك تكتسب ميزة غير متوقعة عليهم عندما تطور القدرة على سماع أفكارهم، وبذلك تبدأ فى التفوق عليهم.

الفيلم من بطولة تراجى بى. هينسون، وويندى ماكلندون كوفى، وماكس جرينفيلد، وألديس هودج، وتامالا جونز، وتريسى مورجان، وجايسون جونز، وبريان بوسورث، ومن إخراج آدم شانكمان، وتأليف نانسى مايرز.

وثالثا وأخيرا فيلم The Prodigy من إخراج نيكولاس مكارثي، وتأليف جيف بوهلر، ومن بطولة تايلور شيلينج، بريتاني ألن، كول فيور، جاكسون روبرت، بيتر موني، أولونيكي أديليي، ديفيد كولسميث، مايكل دايسون، بايرون أبالوس.

وتدور قصته حول شعور الأم بالقلق بسبب سلوكها المزعج مع طفلها الذي يزعجها وتعتقد أن شيئًا خارقًا قد يؤثر عليه.