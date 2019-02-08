شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب مهنئة أمينة على أحدث ألبوماتها: "انتي تعبتي كتير وموهبتك كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة مى كساب، التهنئة إلى الفنانة والمطربة أمينة على أحدث ألبوماتها الغنائية "اللى راحوا"، والذى طرح مساء أمس الخميس على مجموعة من الإذاعات والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى .

وقالت مى لأمينة "مبروك يا حبيبه قلبى ربنا يكتبلك النجاح اللى بتتمنيه انتى تعبتى كتير وموهبتك كبيره تستاهل تتعبى عشانها رينا يديكى على اد نيتك وتعبك بحبك يا قوسة يا حلوة".



مى كساب على تويتر

تتعاون أمينة فى الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين وأغنيات الألبوم هى سيدى وفى شرع مين وعاش يا وحش والسهرة ولعانه وصاحبتى، واللى راحوا، والجديد وعلى جمر الهوا وارجع لبيتك، وآه بحبه.