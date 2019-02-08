" بحبك أنا" لعمرو دياب أفضل أغنية سينجل في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: حقق المطرب الكبير عمرو دياب، جائزة أفضل أغنية سينجل في استفتاء موقع الخليج 365 بـ"بحبك أنا"، متفوقا على المطرب الشاب محمد الشرنوبي بأغنية "النفسية"، والمطرب الشعبي أحمد شيبة بأغنية "يعلم ربنا". وحصد الفنان عمرو دياب نسبة 28% من إجمالي المصوتين، بينما حل المطرب الشاب محمد الشرنوبي في المركز الثاني بنسبة 21%، وحل المطرب الشعبي أحمد شيبة والمطربة الكبيرة أنغام في المركز الثالث بـ21%. وأغلق الخليج 365، التصويت في أول فبراير الجاري، وتنافس في استفتاء أفضل أغنية سينجل: عمرو دياب، محمد الشرنوبي، أنغام، أحمد شيبة، سميرة سعيد، وأصالة.

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