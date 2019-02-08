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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإيجى كون يقام غدًا بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مقر الجامعة الأمريكية بالتحرير غدًا الجمعة مهرجان الإيجى كون السنوى، في تمام الساعة 1 ظهرًا، ولأول مرة هذا العام يحضر المهرجان سفير اليابان ماساكى نوكي وسوف يقوم بارتداء ملابس شخصية من ألعاب الفيديو جيم، والتي لم يكشف عنها عنها لتكون مفاجأة للحاضرين، بالإضافة إلى أنه سيقوم بإلقاء كلمة فى خلال المهرجان.
مهرجان الايجى كون السنوي
ويحضر مهرجان الإيجى كون آلاف الشباب الذي يرتدى ملابس الشخصيات الكارتونية الشهيرة، التي تظهر في أفلام الأنيمى والكارتون اليابانية، بالإضافة إلى وجود مسابقات ترفيهية متنوعة وشخصيات كارتونية شهيرة.
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