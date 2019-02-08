شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تشارك بمشهدين فى فيلم "حملة فرعون".. وتنتظر براءة ريا وسكينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة حورية فرغلى، كضيفة شرف فى فيلم "حملة فرعون" بطولة النجم عمرو سعد ومحمود عبد المغنى، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الفطر المقبل، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، حيث صورت حورية مشهدين خلال أحداث الفيلم فى منطقة 6 أكتوبر، والفيلم يعد اللقاء الأول الذى يجمع بين الفنان عمرو سعد ورؤوف عبد العزيز كمخرج فى أول تجاربه السينمائية.
فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، روبى، محمود عبد المغنى، محمد لطفى، رامز أمير، حورية فرغلى، والإيطالية مايا، وعدد أخر من النجوم، إخراج رؤوف عبد العزيز.
ومن جانب آخر تشارك حورية فرغلى فى بطولة فيلم "براءة ريا وسكينة"، مع الفنان أحمد فلوكس ووفاء عامر، وأخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلى تشارك بمشهدين فى فيلم "حملة فرعون".. وتنتظر براءة ريا وسكينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.