شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من مسلسل Marvel’s Cloak & Dagger يبدأ 4 أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Freeform أن الموسم الثاني من المسلسل التلفزيوني "Marvel’s Cloak & Dagger" سيبدأ لأول مرة يوم الخميس 4 أبريل المقبل، في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.
و يعود الثنائي بشكل كبير ومختلف، في حلقة مدتها ساعتان، وأصدرت الشبكة بوستر رسمى للمسلسل " Marvel’s Cloak & Dagger".
المسلسل من بطولة أوليفيا هولت، أوبري جوزيف، إيما لاهانا، جلوريا روبن، أندريا روث، وج. إيفرمور.
وتتبع القصة تاندي بوين (هولت) وتيرون جونسون (جوزيف)، ويشترك هذان المراهقان، من خلفيات مختلفة، ولكنهم يكتشفون قدرات غير عادية في أنفسهم، ويجدون أو وجودهم بجانب بعضهم البعض أفضل من وجود كل منهم بمفرده، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
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