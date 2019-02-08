بالصور.. جلسة تصوير جديدة لـ"ياسمين" حفيدة عبدالله غيث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة الشابة ياسمين غيث، عبر "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وكانت الفنانة الشابة ياسمين غيث اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في نهاية شهر ديسمبر عام 2016، وتلقت جلسات علاج كيماوي خلال تلك الفترة تسببت في سقوط شعرها بالكامل، فيما جسدت دور مصابة بالسرطان في أول أعمالها الدرامية بمسلسل "حلاوة الدنيا" في 2017. يُذكر أن الفنانة الشابة ياسمين غيث ابنة الفنانة رمزي غيث ابن شقيق الفنان حمدي غيث وعبد الله غيث.

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