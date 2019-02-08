هكذا احتفلت لقاء الخميسي بعيد ميلاد زوجها

نشرت الفنانة لقاء الخميسى عبر صفحتها الشخصية على موقع نشر الصور والفيديوهات «الإنستغرام» فيديو يجمعها بزوجها محمد عبدالمنصف، الشهير بـ«أوسة» وحارس مرمى نادي الزمالك السابق، وحارس مرمى نادي وادي دجلة الحالي، وأيضاً يوجد في الفيديو أولادهما آسر وأدهم.

وقدمت الفنانة لقاء الخميسى هذا الفيديو لتهنئ زوجها بعيد ميلاده؛ حيث كان يتضمن الفيديو كلمات رومانسية مأخوذة من أغنية للمطرب فضل شاكر والمطربة شيرين عبدالوهاب، كما علقت على الفيديو قائلة: «happiest birthday ever my love، كل عام وأنت حبيبى، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت نصيبي مهما في الدنيا يصير، ربنا يخليك ليا ولولادك ويحفظك ويحقق أحلامك يا سندنا وعزوتنا في الدنيا.. بحبك».

يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسي دائماً ما تظهر مع زوجها وأولادها في صور تدل على مدى حالة الحب المبهجة بينهما، وكانت آخر الأعمال الدرامية للفنانة لقاء الخميسى، مسلسل «أبواب الشك»، الذي عرض العام الماضي، والذي شارك في بطولته: خالد سليم، ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسني، وجيهان خليل، وعائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد سمير فرج، كما شاركت في مسلسل «لمعي القط»، والذي شارك في بطولته: محمد إمام، وإدوارد، وتارا عماد، وأحمد فتحي، ومن إخراج عمرو عرفة، ومن تأليف حازم الحديدي.

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