رانيا محمود ياسين: تكشف حقيقة إيداع والدها في مصحة بالقاهرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الكبير محمود ياسين وهو بصحة جيدة برفقة حفيده، ويأتي ذلك تزامنًا لشائعات كاذبة ليس لها أساس من الصحة بأن الفنان تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، وهذا ما نفته أسرة النجم محمود ياسين في بيان رسمي.

من ناحية أخرى أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن والدها الفنان محمود ياسين بخير، ولا صحة لما يتردد حول تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، متابعة: «ما يتردد بأن والدها غير مستقر صحيًا، «تفاهات»، وناس بتتسلى علينا وعلى المشاهير، والله العظيم والدي بخير وزي الفل، وما تم نشره بأن والدى نُقل لمصحة غير صحيح»، مطالبةً الصحفيين بتحري الدقة قبل كتابة شيء.

كما أصدرت أسرة الفنان محمود ياسين، بيانًا؛ لتوضيح ما يشاع عن تدهور الحالة الصحية للنجم الكبير، أو إيداعه إحدى المصحات.

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وقالت أسرة الفنان في بيان لها: «تلاحظ على مدار الأيام القليلة الماضية قيام بعض الأشخاص بكتابة ونشر عدد من المنشورات والمشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتضمن المساس والإساءة للفنان القدير محمود ياسين، وأفراد أسرته وتتناول الحياة الخاصة بهم بشكل سافر لم يخل فيه الأمر من التشهير والتحريض والسب والقذف، بل واختلاق قصص غير حقيقية من وحي الخيال».

وأضافت: «كما تم التطاول بالسب والقذف واستحلال الخوض في سيرة أفراد الأسرة بصورة لا تليق مع عادات وتقاليد الشعب المصري المحترم الكريم، وبما يعد تدخلاً سافراً في الحياة الشخصية، دون الوضع في الاعتبار الآثار السلبية والنفسية التي قد تضر بالمعنيين بها».

وتابعت الأسرة في بيانها: «كما ادعى البعض -على خلاف الحقيقة- تدهور الحالة الصحية للفنان محمود ياسين، وإيداع أسرته له إحدى المصحات العلاجية، مؤكدة تواجده بصورة دائمة في منزله وسط جميع أفراد عائلته، وأنه ينعم بصحة جيدة، شاكرين المولى- عز وجل- على ذلك.

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وأكدت: «عدم صحة تلك الادعاءات التي تناولها هؤلاء المغرضون -كما وصفوهم في البيان- جملة وتفصيلاً، واعتزام جميع أفراد الأسرة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم، وكل من شارك في وقائع السب والقذف، وساهم في هذه التجاوزات غير المقبولة خلال تلك المشاركات»، معربة عن خالص تقديرها واحترامها لجميع أبناء الشعب المصري المحترم.