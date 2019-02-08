بالفيديو: القصة الحقيقة لحجاب مديحة كامل تحكيها ابنتها لأول مرة

منذ اعتزال الممثلة مديحة كامل عام 1992 وقرارها بارتداء الحجاب والابتعاد عن الأضواء، وإلى يومنا هذا هناك قصص كثيرة تكتب عنها.

ومن أشهر الأشياء التي كتبت أن ابنتها هي من جعلتها ترتدي الحجاب، فهي كانت محجبة وأقنعت والدتها بالأمر.

وبعد 27 عاماً كشفت ميريهام الريس، ابنة مديحة كامل، أنها لم تكن السبب في ارتداء والدتها الحجاب، وأنه كان قرارها بمفردها.

في ظهور نادر لها حلت ميريهام ضيفة على برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، وحكت أنها لم تكن محجبة وقت قرار والدتها الاعتزال والحجاب.

قالت ميريهام إن ما كتب كان خاطئاً، فوالدتها ارتدت الحجاب أولاً، وظلت تطلب منها أن ترتديه أيضاً، لكنها كانت تقول لها إنها صغيرة ولا تريد أن ترتديه الآن.

تابعت حكايتها قائلة: إن والدتها ظلت تدعو الله لكي يهديها إلى الحجاب، وهو ما حدث بعد 3 أشهر من حجاب والدتها، قررت هي الأخرى ارتداء الحجاب.



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