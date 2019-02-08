بالفيديو: وصلة رقص لشهيرة بعد خلعها الحجاب تتسبب في استياء الجمهور منها

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي الـ67، والذي أقيم بأحد «الكافيهات»، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فى الفيديو الفنانة شهيرة بعد خلعها للحجاب وهي ترقص مع فاروق الفيشاوي، إلهام شاهين على أنغام أغنية «أمرك يا جميل» للمطرب وليد توفيق.

وحضر الحفل عدد من النجمات منهن لبلبة، إلهام شاهين، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، ووفاء عامر.

كانت شهيرة تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب قرار خلع الحجاب، ولكنها خرجت عن صمتها وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، قائلة: «ما زلت وسأظل كما أنا حباً لله ورسوله ولا نختصر الإيمان والدين في”غطاء رأس”، ومع ذلك فقد ارتديته 25 سنة وأنا في عز شبابي ونجوميتي».

وتابعت: «ولما كبرنا شوية تخففنا قليلاً ولكن مازلت على احتشامي تمامًا والله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الحق مع الاحتفاظ بالحشمة التي تناسب السن وشكراً شكراً لكل أصدقائي اللي وقفوا معي أو ضدي وبحبكم كلكم».



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