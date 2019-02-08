نرمين الفقي: لهذا السبب لم أتزوج حتى الآن

صرحت الفنانة نرمين الفقي في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC، عن عدم زواجها حتى الآن؛ قائلةً: «شوفت في بداية حياتي أكتر من حد كويس، لكن كان وخداني الجلالة، وأمي كانت في مرحلة صعبة وتعبانة منذ أن كان عمرى 16 عاماً، وكل لما نكبر المسئولية بتزيد، وأنا كنت بنت وحيدة، مكنش عندي وقت إني أشوف عرسان كتير؛ لأن أمي وشغلي كانوا واخدين كل وقتي».

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كما كشفت الفنانة نرمين الفقي عن عيوبها الشخصية، وأنها دائماً صريحة وواضحة، ولم تحب الكذب وعدم الوضوح، كما أضافت قائلةً: «أنا طروبش ومش دبلوماسية، وده غلط؛ لأن الدبلوماسية تطول العمر».

الجدير بالذكر، أن الفنانة نرمين الفقي، تشارك حالياً في مسلسل «أبو العروسة»، الذي يعرض على شاشة DMC، بعد أن شاركت في الجزء الأول من المسلسل وحققت نجاحاً كبيراً، ويشارك في بطولة المسلسل: سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، وولاء الشريف، ومحمد عادل، ومحمود حجازي، ومن إخراج كمال منصور، ومن تأليف هاني كمال.

وآخر أعمال الفنانة نرمين الفقي السينمائية: فيلم «تحت التربيزة»، والذي عرض عام 2016، والذي يشارك في بطولته: محمد سعد، وحسن حسني، ومنة فضالي، وإسماعيل فرغلي، وندى سيف، ومن إخراج سميح النقاش، ومن تأليف وليد يوسف.

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