يسرا ومنى زكي ومنة شلبي يتنافسن على أوسكار ليبيا للإبداع

على قدمٍ وساق، تجري التحضيرات المبدئية لتقديم الحدث الأقوى بمدينة تونس «مهرجان أوسكار ليبيا للإبداع»، في دورته الثانية التي تنظمها شركة سوشيال ستار، وسط حضور كبير لنجوم مصر والعالم العربي، والذي يهدف لتكريم مبدعي العرب الذين أثروا الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الهامة، والتي تتنافس لتتويج من يستحق.

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حيث يشارك بالمهرجان باقة من أبرز النجوم الذين يتم اختيار الأفضل من بينهم، من قبل لجنة التحكيم ومن خلال تصويت الجمهور، والذي يتم إعلان النتيجة فيه يوم ٤ من شهر أبريل المقبل بفندق لايكو بتونس، ومن بين الضيوف والمتنافسين الذين يضمهم المهرجان: « يسرا، غادة عبدالرازق، منى زكي، غادة عادل، ليلى علوي، بوسي شلبي، إلهام شاهين، عزت العلايلي، والشاعر رمضان محمد، ومصمم الأزياء هاني البحيري، محمد جوهر».

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ومن الضيوف العرب: « سميرة سعيد، إيوان، وائل جسار، ليال عبود، مادلين مطر، جورج الراسي، الشاعر اللبناني طوني أبي كرم، خدوجة صبري، لطفي بوشناق، هشام الحاج، دينا حايك، إيلي الخوري، وغيرهم».