علامات الشيخوخة تظهر على محمود ياسين في أحدث ظهور له

شارك الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بصورة لوالده النجم الكبير محمود ياسين، والذي لم يظهر لجمهوره منذ عدة أشهر.

وغلبت الشيخوخة على الصورة التي التقطها محمود ياسين بجانب أحد الشباب الصغار، وبدت لحيته بيضاء للغاية، ولكن كان للصورة تأثير كبير على محبي النجم الكبير محمود ياسين، واطمأنوا على حالته الصحية واستقرارها.

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ويسعى الفنان عمرو محمود ياسين والفنانة رانيا محمود ياسين من فترة لأخرى على نشر صورة لوالدهما لطمأنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية واستقرارها، بجانب تصريحات الفنانة شهيرة زوجة النجم محمود ياسين المستمرة عن حالته الصحية.

وكانت آخر أعمال النجم محمود ياسين، فيلم جدو حبيبي، الذي قدمه عام 2012 مع الفنانة بشرى، وكان آخر مسلسلاته الدرامية، مسلسل ماما في القسم، الذي شارك في بطولته: النجمة سميرة أحمد، ورانيا فريد شوقي، وأحمد فهمي، وأحمد وفيق، وعبدالباسط حمودة، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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وقد أعلن النجم محمود ياسين اعتزاله العمل الفني منذ عدة أشهر، وأرجعت زوجته هذا بسبب تقدمه في العمر، وعدم إمكانيته على العطاء أكثر من ذلك.